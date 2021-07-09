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Смерть от жары: при какой температуре умирают даже здоровые люди
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Во многих странах жара привела к гибели людей. Например, в США и Канаде говорят о сотнях случаев смерти из-за жары. Поэтому ученые все чаще задаются вопросом, при какой температуре и влажности человек рискует умереть.
В одном из исследований на эту тему профессор Рэдли Хортон из обсерватории Земли Ламонт-Доэрти Колумбийского университета и его коллеги изучили данные метеостанций со всего мира, собранные в период с 1979 по 2017 годы, и обнаружили более 7000 случаев так называемого «мокрого термометра» — условий, которые могут привести к смерти людей.
«Мокрый термометр» — это точка когда охлаждение тела с помощью пота перестает работать и человек не охлаждается. Чаще всего такие условия наблюдаются в Южной Азии, прибрежных районах Ближнего Востока и на юго-западе Северной Америки.
Что же это за условия?
Согласно исследованию, условия «мокрого термометра» возникают, когда относительная влажность превышает 95%, а температура воздуха составляет не менее 31,1 градуса по Цельсию. Исследование Хортона показало, что человеческое тело вообще не способно выдержать условия «мокрого термометра», если температура воздуха достигает 35 градусов по Цельсию. В таких условиях умирают даже здоровые люди.
«Даже если у них прекрасное здоровье, даже если они сидят в тени, даже если они носят одежду, в которой в принципе легко потеть, даже если у них бесконечный запас воды, — заявил Хортон. — Если в воздухе достаточно влаги, термодинамически невозможно предотвратить перегрев тела».
Исследование Хортона одобрили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований при правительстве США.
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Условия «мокрого термометра» — это когда жара и влажность могут вызвать перегрев и смерть.
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