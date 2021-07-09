ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Смерть от жары: при какой температуре умирают даже здоровые люди

09.07.2021 09:59 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Смерть от жары: при какой температуре умирают даже здоровые люди
Иллюстративное фото
Чтобы погибнуть от перегрева, не обязательно ехать в Азию или другой жаркий регион. Все условия этим летом есть и в России.

Во многих странах жара привела к гибели людей. Например, в США и Канаде говорят о сотнях случаев смерти из-за жары. Поэтому ученые все чаще задаются вопросом, при какой температуре и влажности человек рискует умереть.

В одном из исследований на эту тему профессор Рэдли Хортон из обсерватории Земли Ламонт-Доэрти Колумбийского университета и его коллеги изучили данные метеостанций со всего мира, собранные в период с 1979 по 2017 годы, и обнаружили более 7000 случаев так называемого «мокрого термометра» — условий, которые могут привести к смерти людей.

«Мокрый термометр» — это точка когда охлаждение тела с помощью пота перестает работать и человек не охлаждается. Чаще всего такие условия наблюдаются в Южной Азии, прибрежных районах Ближнего Востока и на юго-западе Северной Америки.



Что же это за условия?

Согласно исследованию, условия «мокрого термометра» возникают, когда относительная влажность превышает 95%, а температура воздуха составляет не менее 31,1 градуса по Цельсию. Исследование Хортона показало, что человеческое тело вообще не способно выдержать условия «мокрого термометра», если температура воздуха достигает 35 градусов по Цельсию. В таких условиях умирают даже здоровые люди.

«Даже если у них прекрасное здоровье, даже если они сидят в тени, даже если они носят одежду, в которой в принципе легко потеть, даже если у них бесконечный запас воды, — заявил Хортон. — Если в воздухе достаточно влаги, термодинамически невозможно предотвратить перегрев тела».


Исследование Хортона одобрили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований при правительстве США.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Условия «мокрого термометра» — это когда жара и влажность могут вызвать перегрев и смерть.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Порядка 10 опорных узлов». Белорусские военные связисты готовятся к учению «Запад-2021»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by