Источник материала: UDF



Фото: личный архив

«Я никогда не думала, что мне придется судиться со своими детьми. И надеялась, что иск против меня просто комедия абсурда и рано или поздно его отзовут, — признается Мария «СтарХиту». — Но теперь осознала, что все, действительно, серьезно. Однако, я докажу, что дарить им ничего не планировала – приведу доказательства, сделаю все необходимые экспертизы. 40 лет все было относительно ровно в моей жизни. И, если происходили какие-то злоключения, то можно было списать на стечение обстоятельств, астрологию или еще что-то. А сейчас поняла, что у зла есть имя и фамилия».

«Идея пришла после скандальной программы Андрея Малахова, где мы были с Алисой Толкачевой — она пришла меня поддержать наряду с еще многими известными людьми, — рассказывала «СтарХиту» Максакова. — Насмотревшись на всю эту агрессию в студии, захотелось как-то отвлечься. Обратилась к Олегу Зотову — он выставляется в Третьяковской галерее, снял более 30 обложек для MAXIM и других топовых журналов. А подругу, дизайнера Алису Толкачеву, попросила подобрать дерзкий наряд. Съемка прошла легко и как-то прямо примирила меня с действительностью».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Похудевшая Мария Максакова показала фигуру в бикини без прикрас – фото Звезда похвасталась прекрасной фигурой в купальнике.

Последние несколько лет жизнь 43-летней оперной дивы наполнена многочисленными судами. Сейчасвовлечена сразу в несколько процессов, главный из них — с бывшим мужеми собственными детьми за квартиру на Краснопресненской набережной. Опираясь на сомнительную дарственную на общих дочь и сына, экс-супруг намерен лишить Марию последней недвижимости.Собираться с силами перед боем артистка решила у моря: улетела в Одессу, заселилась в шикарный отель… и продемонстрировала прекрасную фигуру у бассейна. Определенно, вклад в нынешнее тело Максаковой внесла не только диета, но и тяжбы с родственниками, вызывающие постоянные нервные потрясения.Ближайшее заседание, на котором будет решаться судьба элитных квадратных метров, назначено уже на 28 июля. И, судя по всему, на слушании, которые певица, кстати, лично посещает по мере возможности, она предстанет загорелой и отдохнувшей.К слову, недавно, чтобы немного переключить внимание с тягостных событий, Мария решила устроить себе новую фотосессию, один из образов которой получился максимально провокационным.