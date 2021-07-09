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В Бресте ликвидировали еще две НГО: «За свой город» и «Дзедзич»

09.07.2021 10:00 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Бресте ликвидировали еще две НГО: «За свой город» и «Дзедзич»
Фото: Дзедзич
Администрация Ленинского района Бреста ликвидировала две негосударственные организации: «За свой город» и «Дзедзич», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Работу НГО прекратили по представлению городской прокуратуры. Основание — осуществление деятельности, не соответствующей заявленным в уставе целям.

По данным прокуратуры, с августа 2020 года учреждение «За свой город» размещало на своих страницах в социальных сетях «информацию, направленную на разжигание вражды по профессиональному признаку».

«Дзедзич» вместо оказания информационно-консалтинговых услуг в области культуры «организовывало конкурсы художественных произведений и трансляцию в социальных сетях роликов, пропагандирующих формирование у граждан одобрительного отношения к совершению противоправных действий», утверждает ведомство.
 
Теги: Брест
 
 
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Работу НГО прекратили по представлению городской прокуратуры.
 
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