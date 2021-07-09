Источник материала: UDF



Фото: Дзедзич

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бресте ликвидировали еще две НГО: «За свой город» и «Дзедзич» Работу НГО прекратили по представлению городской прокуратуры.

Работу НГО прекратили по представлению городской прокуратуры. Основание — осуществление деятельности, не соответствующей заявленным в уставе целям.По данным прокуратуры, с августа 2020 года учреждение «За свой город» размещало на своих страницах в социальных сетях «информацию, направленную на разжигание вражды по профессиональному признаку».«Дзедзич» вместо оказания информационно-консалтинговых услуг в области культуры «организовывало конкурсы художественных произведений и трансляцию в социальных сетях роликов, пропагандирующих формирование у граждан одобрительного отношения к совершению противоправных действий», утверждает ведомство.