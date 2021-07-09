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В Бресте ликвидировали еще две НГО: «За свой город» и «Дзедзич»
Источник материала: UDF
Фото: Дзедзич
Работу НГО прекратили по представлению городской прокуратуры. Основание — осуществление деятельности, не соответствующей заявленным в уставе целям.
По данным прокуратуры, с августа 2020 года учреждение «За свой город» размещало на своих страницах в социальных сетях «информацию, направленную на разжигание вражды по профессиональному признаку».
«Дзедзич» вместо оказания информационно-консалтинговых услуг в области культуры «организовывало конкурсы художественных произведений и трансляцию в социальных сетях роликов, пропагандирующих формирование у граждан одобрительного отношения к совершению противоправных действий», утверждает ведомство.
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Работу НГО прекратили по представлению городской прокуратуры.
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