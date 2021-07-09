В Минске мужчина застрял в приямке - помогли спасатели

Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина застрял в приямке. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

8 июля в 17.59 в МЧС от прохожего поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине 1974 года рождения по ул. Филимонова,13 корп. 2 в Минске.

К месту был направлен аварийно-спасательный автомобиль. Выяснилось, что мужчина застрял в приямке между металлической решеткой и решеткой окна здания общежития. Самостоятельно выбраться у него не получалось.

В 18.20 спасатели развернули гидравлическую станцию и при помощи разжим-кусачек извлекли его из приямка. Мужчина не пострадал, в медицинской помощи не нуждался.-0-