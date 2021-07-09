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Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз товара на Br16 тыс.

09.07.2021 10:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники пресекли попытку ввоза на территорию Евразийского экономического союза партии незадекларированного товара, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестскую таможню.

Грузовой автомобиль Volvo c полуприцепом следовал из Нидерландов в Казахстан. Автопоезд перевозил сборный груз: биологически активные добавки, косметические средства, кухонные принадлежности и прочее. Для таможенного досмотра грузовик направили из пункта пропуска "Козловичи" в пункт таможенного оформления "Брест-Белтаможсервис-2".

Таможенники выяснили, что в автомобиле находилось на 2,3 тыс. флаконов для полости рта больше, чем было заявлено в товаросопроводительных документах. По предварительной оценке, общая стоимость незаконно перемещавшегося товара составила более Br16 тыс.

Начат административный процесс по ч.1 ст.15.5 (недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах) КоАП. Санкцией этой статьи предусмотрен штраф до 30% стоимости незадекларированных товаров.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Грузовой автомобиль Volvo c полуприцепом следовал из Нидерландов в Казахстан. Автопоезд перевозил сборный груз: биологически активные добавки, косметические...
 
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