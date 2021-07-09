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В Ивацевичском районе сгорел комбайн

09.07.2021 10:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе сгорел кормоуборочный комбайн, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

ЧП произошло 8 июля вблизи деревни Галик. В 11.57 спасателям поступило сообщение о загорании кормоуборочного комбайна КВК-800 "Полесье FS80", принадлежащего ОАО "Милейки".

Прибывшие к месту вызова работники МЧС ликвидировали пожар. Огонь полностью уничтожил комбайн. Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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ЧП произошло 8 июля вблизи деревни Галик. В 11.57 спасателям поступило сообщение о загорании кормоуборочного комбайна КВК-800 "Полесье FS80", принадлежащего ОАО "Милейки".
 
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