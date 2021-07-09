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В Березинском районе спасатели нашли заблудившегося в лесу 70-летнего мужчину

09.07.2021 10:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березинском районе спасатели нашли потерявшегося в лесу 70-летнего мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

8 июля в 15.45 в МЧС поступило сообщение о том, что в лесном массиве вблизи деревни Лучки Березинского района потерялся человек. Спасатели сразу выехали на поиски.

Позже стало известно, что мужчина утром уехал в лес за ягодами. Забила тревогу супруга, так как обычно он к обеду возвращался. На поиски также отправились племянники, местные жители. В лесу сразу же был обнаружен мотоблок, на котором пенсионер отправился в лес. Спасатели включили сирену и ездили в округе, вскоре мужчину обнаружили сидящим у дороги.

Работники МЧС напоили мужчину водой, а затем отвезли его домой. Технику из леса забрали односельчане.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина утром уехал в лес за ягодами. Забила тревогу супруга, так как обычно он к обеду возвращался. На поиски также отправились племянники, местные жители.
 
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