Проверяем легенду нелегальных мигрантов, которые бегут от роста цен на обучение





От чего бегут из Беларуси иностранные студенты?





Об этом рассказывал заместитель главы государственной погранслужбы SBGS Антанас Монтвидас.





“По данным нелегальных мигрантов, их выселили из общежитий с помощью милиции, но эта информация не проверена”, — сообщил Монтвидас в беседе с LRT RADIO.





Одним словом, не успел Александр Лукашенко в дни последних звонков в конце мая пригрозить западу потоком нелегалов, как иностранные студенты в Беларуси начали жаловаться на стоимость образования.





Еврорадио решило проверить, так ли сильно вырастут цены на высшее образование для иностранцев в Гродно в следующем учебном году. И стоит ли от них бежать.



Как напугать студента ста долларами





Мы позвонили в университет имени Янки Купалы, чтобы выяснить, насколько подорожало обучение. Но там затруднились дать нам пояснения — потому что цены на новый учебный год ещё неизвестны. В университете порекомендовали позвонить чуть позже.





Ситуация дословно повторилась и в случае с гродненским филиалом БНТУ. Мы попытались выяснить, когда цены станут известны, но и тут нам затруднились дать ответ. Сказали только, что к августу они уже точно будут сформированы.





выяснить , что же настолько напугало студентов, которые бросились в бега через границу. И мы в самом деле обнаружили один вуз, который поднял цену на обучение. Это Гродненский государственный медицинский университет. Еврорадио не теряло надежду, что же настолько напугало студентов, которые бросились в бега через границу. И мы в самом деле обнаружили один вуз, который поднял цену на обучение. Это Гродненский государственный медицинский университет.





Мы выяснили, что стоимость обучения вырастет на сто долларов. Много ли это для иностранца, который обучается в Беларуси? Поясним: учёба на первом — втором курсе дневной формы стоит иностранцу 4 тысячи долларов. Третий — шестой курсы на сто-двести долларов дешевле.





Если иностранец хочет обучаться на английском языке, нужно доплатить к этой внушительной сумме ещё 400-600 долларов. Может ли при таких затратах сумма в сто долларов напугать настолько, что студент бросит науку и рванёт через границу?





Насколько выросли цены в других вузах?

Мы решили дать этой легенде ещё один шанс.





Что, если студенты бежали не только из гродненских вузов? Тем более прежде Минобразования подтверждало, что белорусские вузы поднимут цены на обучение в новом учебном году.





И назвал суммы: на 200–400 рублей. То есть на 70–150 долларов.





Студенты без дипломов и паспортов





Накануне премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните дала интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine.





В нём она ещё раз подтвердила легенду, которую рассказывают мигранты на границе.





“Да, Беларусь позволяет африканским студентам учиться в своей стране и зарабатывает на этом хорошие деньги. У некоторых из этих молодых людей, возможно, в глубине души есть план — как таким образом приблизиться к ЕС. У наших пограничников есть такая информация. Но мы слышим и кое-что новое: в Беларуси внезапно повысили плату за обучение, они больше не могут платит за образование и поэтому вынуждены покинуть страну”, — рассказывает премьер.





Но есть в этих “побегах” от неподъёмных сумм за обучение и необычный нюанс: многие мигранты на границу прибывают без паспортов. Шимоните описала схему, по которой действуют нелегальные мигранты.









Литовская граница / vgr.by





Конечный пункт назначения мигрантов — не Литва, говорит премьер. Многие из мигрантов не имеют при себе паспортов. Шимоните предполагает, что паспорта мигранты заранее отправляют в страну назначения. И делает вывод: это европейская проблема, а не литовская.





Она предполагает, что лучшим ответом был бы диалог со странами происхождения нелегальных мигрантов. А лучшим выходом — показать, что таких мигрантов возвращают домой.