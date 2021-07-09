Спецвыпуск «Рабочей группы»: партнеры FedEx и TNT о доставке масок, автоматизации и будущем

Источник материала: ProBusiness





Их бизнес растет, несмотря на пандемию. Точнее, даже во многом благодаря ей. Эти компании анализируют огромные объемы данных и могут сформулировать тренды, которые определяют развитие бизнеса в самых разных категориях.

В спецвыпуске нашего проекта «Рабочая группа» — «Полный бак» — мы записали интервью с компаниями, в бизнесе которых задействованы крупные автопарки и тысячи товарных позиций.

Смотрите в первой части — соучредитель ООО «Демис» Дмитрий Дементьев и заместитель директора Дмитрий Кузник. Компания является эксклюзивным партнером FedEx и TNT в Беларуси.

Спецвыпуск мы записали на АЗС «Газпромнефть» в Минске. К ведущему проекта Виталию Волянюку приехали топ-менеджеры компаний — лидеров в своих сегментах. Для них вопросы партнерства с АЗС являются далеко не последними, ведь в их бизнесе задействованы сотни автомобилей.

Смотрите первую часть выпуска:

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