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Романчук: «Объявлять торговую войну Евросоюзу — это как первокласснику выходить на бой с Майком Тайсоном»
09.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Экономист — о том, кто пострадает в случае начала торговой войны с Германией.
— Объявлять торговую войну Европейскому Союзу — это как первокласснику выходить на бой с Майком Тайсоном в надежде выиграть боксерский титул, — отметил Ярослав Романчук в интервью
Но сам факт, что
Ведь если дальше следовать логике Лукашенко, — у нас идет война. Предполагаю — война с объявившим санкции Евросоюзом, и, в частности, с Германией.
Если война, значит нужно запретить все немецкие товары — всем чиновникам пересесть с Mercedes (в том числе и Maybach) на «Джили», всем дилерам BMW и Volkswagen прекратить работу, а машины эти отправить восвояси. Отказаться от химической продукции BASF и Henkel. Изъять всю одежду, обувь, спортинвентарь Adidas.
Не нужно нам высокотехнологичное оборудование Siemens — есть свои заводы, без заказов простаивающие, — заменим его на «Белкоммунмаш».
Как думаете — переживут немцы (у которых экспорт составляет 2 триллиона долларов) этот удар от белорусских властей?
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Романчук: «Объявлять торговую войну Евросоюзу — это как первокласснику выходить на бой с Майком Тайсоном»
Экономист — о том, кто пострадает в случае начала торговой войны с Германией.
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