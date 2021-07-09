Романчук: «Объявлять торговую войну Евросоюзу — это как первокласснику выходить на бой с Майком Тайсоном»

Источник материала: Салiдарнасць

Экономист — о том, кто пострадает в случае начала торговой войны с Германией.

— Объявлять торговую войну Европейскому Союзу — это как первокласснику выходить на бой с Майком Тайсоном в надежде выиграть боксерский титул, — отметил Ярослав Романчук в интервью myfin.by . —Поэтому думаю, что даже в чиновничьих верхах созрел консенсус, что начинать с Германией торговую войну, прикрываясь якобы тем, что они «вероломно напали на Беларусь», введя санкции накануне 22 июня, это, мягко говоря, недопустимые исторические параллели.

Но сам факт, что это появилось на повестке дня и было озвучено, еще дальше отдаляет официальный Минск от некой точки, после которой начинаются конструктивные переговоры относительно ликвидации того политического и гуманитарного кризиса, в который Беларусь ввергнута почти год.

Ведь если дальше следовать логике Лукашенко, — у нас идет война. Предполагаю — война с объявившим санкции Евросоюзом, и, в частности, с Германией.

Если война, значит нужно запретить все немецкие товары — всем чиновникам пересесть с Mercedes (в том числе и Maybach) на «Джили», всем дилерам BMW и Volkswagen прекратить работу, а машины эти отправить восвояси. Отказаться от химической продукции BASF и Henkel. Изъять всю одежду, обувь, спортинвентарь Adidas.

Не нужно нам высокотехнологичное оборудование Siemens — есть свои заводы, без заказов простаивающие, — заменим его на «Белкоммунмаш».

Как думаете — переживут немцы (у которых экспорт составляет 2 триллиона долларов) этот удар от белорусских властей?

Читайте также В России озаботились ростом цен из-за намерений Лукашенко