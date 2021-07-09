Кто будет решать белорусский вопрос — Москва или Вашингтон?

Прошедшие один за другим национальные праздники Республики Беларусь и Соединенных Штатов Америки напомнили о скверном состоянии взаимоотношений двух стран. Перспектива их развития также не вызывает оптимизма.

На протяжении большей части новейшей белорусской истории взаимоотношения Минска и Вашингтона складывались, мягко говоря, не лучшим образом. Однако в течение нескольких последних лет в них происходили довольно значительные позитивные перемены.





Праздничные послания со скрытым смыслом

О двустороннем потеплении свидетельствует в том числе тот факт, что в соответствии с мировой практикой первые лица обоих государств в определенный момент начали направлять друг другу и народам обеих стран праздничные поздравления. Так было, например, год назад.

Однако в текущем году начавшаяся складываться добрая традиция была нарушена. Сначала свою позицию обозначил Вашингтон. На главный государственный праздник Беларуси откликнулся не президент США, а госсекретарь Энтони Блинкен.

Он связал День независимости Республики Беларусь с окончанием «жестокой оккупации Минска нацистской Германией», да к тому же сделал это не в официальном формате, а на своей странице в Твиттере. Блинкен подтвердил народу Беларуси, что Соединенные Штаты поддерживают его стремление к достоинству, свободе и демократии.

Александр Лукашенко в ответном послании не упомянул главу Белого дома, ограничившись обращением к американскому народу. «Наши народы очень хорошо знают настоящую цену своего суверенитета… и готовы защищать свою независимость», — заявил он. Лукашенко также высказал убеждение в том, что «разноплановые связи между представителями бизнеса и простыми гражданами неподвластны политической конъюнктуре».

На практике перемен пока немного

Тем самым Минск и Вашингтон в завуалированной форме продемонстрировали, что нынешние отношения, сложившиеся после последних президентских выборов в Беларуси, никаких изменений не претерпели. Скорее, наоборот — как показывают другие события.

Так, 2 июля высокопоставленный представитель американской администрации высказал мнение, что белорусский режим, закрывая границу с Украиной, пытается отвлечь внимание от нарушений прав человека в своей стране, и пообещал продолжать «привлекать его к ответственности».

Трудно сказать, что под этим подразумевается, скорее всего — очередное расширение санкций.

А в упомянутом выше послании Лукашенко примечательно еще одно замечание. По его словам, «сегодня Беларусь и США реализуют ряд значимых проектов — от экономических до гуманитарных — в общих интересах и взаимно обогащая друг друга».

Это прозвучало несколько неожиданно, поскольку гуманитарное сотрудничество двух стран и в лучшие времена нельзя было назвать интенсивным. В сложившихся же условиях оно, казалось, вообще должно полностью прекратиться.

Правда, на днях комитет по ассигнованиям Палаты представителей конгресса США предложил увеличить объем помощи для гражданского общества Беларуси с 11 до 30 миллионов долларов, но сомнительно, чтобы данная инициатива была воспринята белорусскими властями с чувством глубокого удовлетворения.

Возможно, Лукашенко имел в виду переговоры Министерства здравоохранения Беларуси с посольством США по поставкам вакцины Pfizer, о чем сообщила заместитель министра Елена Богдан. Это действительно официальный Минск мог бы только приветствовать.

Что же касается экономической сферы, то за первые четыре месяца 2021 года объем взаимного товарооборота Беларуси и США составил чуть более 340 млн долларов (прирост 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го), причем отрицательное сальдо Беларуси сократилось со 175 млн до 88 млн долларов. Но доля США осталась практически прежней — 1,4% против 1,5% в минувшем году. Что, собственно, не особо удивительно, поскольку две трети белорусского экспорта туда по-прежнему обеспечивают удобрения.

Состояние подвешенное, перспективы туманны

Отсюда вроде бы напрашивается вывод, что на данный момент американские санкции существенного влияния на политическую и экономическую ситуацию в Беларуси не оказали, и у белорусского режима оснований для серьезного беспокойства еще нет.

Однако есть и другое мнение. В частности, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий, комментируя итоги обсуждения белорусской темы на состоявшихся 16 июня переговорах Джо Байдена и Владимира Путина, отмечает, что в своих планах на Беларусь Кремль вполне может найти точки соприкосновения с Белым домом.

Этому, по мнению эксперта, поспособствовала история с самолетом Ryanair, воспринятая в мире как создание уже прямой угрозы безопасности. Если Америка в целях ускорения решения белорусской проблемы делегирует это России, та, по сути, получит карт-бланш на ужесточение позиции по отношению к официальному Минску.

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Конечно, крайне маловероятно, что в таком случае Москва не воспользуется столь удобной ситуацией для реализации собственных интересов — а они совершенно не обязательно совпадают с западными и с белорусскими.

Речь идет о российских имперских амбициях, которые откровенно опасны для белорусской независимости. Хочется надеяться, что ликвидация суверенитета Беларуси не входит в планы Вашингтона — в таком случае он может оказаться в достаточно сложном положении.

В любом случае, рассчитывать на улучшение белорусско-американских отношений в ближайшем будущем не стоит. Развитие же их в отдаленной перспективе остается весьма трудно предсказуемым, учитывая нынешнюю ситуацию в Беларуси.

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