СК завершил расследование жестокого убийства женщины в Минске

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9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Минску завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве 41-летней женщины, сообщили БЕЛТА в СК.

"Вечером 27 декабря прошлого года в учреждение здравоохранения столицы с термической травмой была доставлена 41-летняя минчанка. Следователями установлено, что телесные повреждения женщина получила в одной из квартир дома по улице Новгородской в Минске. Сотрудниками милиции по подозрению в совершении преступления был задержан 31-летний сожитель потерпевшей. По данным следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, действуя из ревности, умышленно облил потерпевшую керосиновым растворителем и поджег", - рассказали в ведомстве.

Проживающий в квартире с парой мужчина потушил огонь и вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Женщина с полученными телесными повреждениями была госпитализирована в учреждение здравоохранения, где скончалась 24 февраля 2021 года. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть минчанки наступила от комбинированной термической травмы.

Согласно материалам уголовного дела, в вышеуказанной квартире пара совместно проживала более 2 лет. В октябре прошлого года к ним переехали временно пожить трое мужчин. Именно к одному из них обвиняемый приревновал свою сожительницу во время совместного распития спиртных напитков.

"На протяжении расследования фигурант давал противоречивые показания, желая избежать уголовной ответственности за совершение умышленного убийства. Следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции и экспертами проведена кропотливая работа по воссозданию обстановки при совершении преступления, а также по сбору доказательств. В ходе расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели. С участием обвиняемого проведены очные ставки. К материалам уголовного дела приобщены материалы, характеризующие личность мужчины, и результаты ряда экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ. Согласно данным, полученным в ходе предварительного расследования, мужчина злоупотреблял спиртными напитками, нигде не работал и ранее уже привлекался и к административной, и к уголовной ответственности. Кроме этого, следователями установлено, что ранее фигурант по различным поводам неоднократно избивал свою сожительницу и длительное время уклонялся от уплаты алиментов на содержание своих несовершеннолетних сына и дочери", - отметили в СК.

В отношении обвиняемого в центральном аппарате ГКСЭ проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Государственные судебные эксперты установили, что мужчина в период инкриминируемого ему деяния мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также мог руководить ими.

Его действия квалифицированы по п.п.5,6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью) и ч.1 ст.174 (уклонение родителей более трех месяцев в течение года от уплаты по судебному постановлению средств на содержание несовершеннолетних детей) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-