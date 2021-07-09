ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Юный брестчанин нашел уязвимость системы расчетов и похитили деньги у 78 человек

09.07.2021 10:57 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

9 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело в отношении 18-летнего брестчанина, обвиняемого в мошенничестве и хищении денег путем модификации компьютерной информации. Такая информация опубликована на официальном сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Юноша в июне прошлого года нашел уязвимость в одной из систем расчетов с использованием электронных денежных средств. Воспользовавшись этим, он похитил с банковских карт 78 потерпевших около Br12 тыс. Кроме того молодой человек покушался на хищение финансов других людей на сумму более Br32 тыс. Однако из-за недостатка денежных средств транзакции были отклонены.

Страховые организации возместили причиненный пользователям ущерб. Уязвимость платежной системы устранена.

В областной прокуратуре изучили материалы уголовного дела. Там пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств и всестороннем исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией по ч.2 ст.209 (мошенничество) УК, ч.2 ст.212 (хищение денег путем модификации компьютерной информации) УК, ч.1 ст.14 и ч.2 ст.212 (покушение на хищение денег путем модификации компьютерной информации) УК. Юношу оставили под стражей.-0-

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юноша в июне прошлого года нашел уязвимость в одной из систем расчетов с использованием электронных денежных средств. Воспользовавшись этим, он похитил с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Черному копателю из Барановичей дали 4 года "химии" за незаконные действия со взрывчаткой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by