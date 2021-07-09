Источник материала: БелТА

9 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд в Барановичах вынес приговор по уголовному делу о незаконных действиях в отношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

На скамье подсудимых оказался местный житель 1990 года рождения. Ранее мужчина уже был судим за незаконные действия в отношении оружия. Судя по всему, страсть к боеприпасам у него не прошла. Установлено, что вблизи агрогородка Столовичи Барановичского района обвиняемый нашел элемент зажигательных минометных мин производства СССР. Конструкция содержала штатное снаряжение взрывчатых веществ. Мужчина перевез на велосипеде находку в город и хранил по месту жительства, пока ее не изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Суд признал горожанина виновным по ч.3 ст.295 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение взрывчатых веществ, взрывных устройств, повторно) УК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 4 года со штрафом в размере 50 базовых величин в сумме Br1450.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-