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В офисе «Медиа-Полесья», у главреда и сотрудников прошли обыски: подробности
Источник материала: Партизан
Как
Офис «Медиа-Полесья» находится в Лунинце на улице Пантелеева, через дорогу от КГБ.
Дома у журналистов изъяты средства связи, носители информации.
Главный редактор Светлана Гарда не находилась по месту жительства в момент проведения обыска.
"Мы — не террористы! Мы – журналисты!" -- возмущаются коллеги.
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Как сообщает издание, проводили обыски в Лунинце и Пинке следственные группы КГБ в рамках уголовного дела «Акт терроризма».
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