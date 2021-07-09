В офисе «Медиа-Полесья», у главреда и сотрудников прошли обыски: подробности









Офис «Медиа-Полесья» находится в Лунинце на улице Пантелеева, через дорогу от КГБ.





Дома у журналистов изъяты средства связи, носители информации.

Главный редактор Светлана Гарда не находилась по месту жительства в момент проведения обыска.





"Мы — не террористы! Мы – журналисты!" -- возмущаются коллеги.