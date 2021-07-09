Истории взлетов: как чемпион прошлого ЕВРО Криштиану Роналду первым из футболистов заработал миллиард

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер, источник: Marco Alpozzi, globallookpress

В сегодняшнем выпуске мы говорим о Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру, более известном как Криштиану Роналду — действующем чемпионе Европы и самом богатом футболисте в мире, а также одном из самых титулованных и популярных представителей этого вида спорта.

С чего все началось

Криштиану Роналду родился в небогатой португальской семье на острове Мадейра в 1985 году. Кстати, «Криштиану» — это имя, «Роналду» — не фамилия, а тоже имя, данное ему в честь Рональда Рейгана. Хотя это с его успехом, наверное, никак не связано. А вот другие жизненные реалии сделали его тем, кто он сейчас.

Играть в футбол Роналду начал в 2 или 3 года. В 6 лет его позвали играть за команду «Андоринью», в 10 лет он играл за «Насьонал», с этим клубом выиграл чемпионат 1995-96 среди детей 10-12 лет. Можно добавить, что юношеский состав «Насьонала» тренировал его крестный, но талант игрока был виден без протекции.

Весной 1997 года Роналду переходит в «Спортинг». В 2001 году получает первый в своей жизни профессиональный контракт с зарплатой в 2 000 евро. А в 2004 его ждет первое разочарование — проигрыш в финале Чемпионата Европы команде Греции.



Фото носит иллюстративный характер, источник: UEFA

Потом у Криштиану Роналду было много успехов: он признан лучшим португальским футболистом; добился чемпионских титулов в нескольких странах; был чемпионом на многих международных турнирах, собрал массу кубков и регалий.

Его доходы росли вместе с успехами и славой. Оценить достижения Роналду в деньгах трудно, потому что он давал своим клубам не только голы и победы. Он приносил им популярность! Клубы продавали майки и сувениры с образом Роналду на десятки миллионов долларов. А сколько внимания команде добавлял его имидж, сосчитать и вовсе невозможно.

Доходы от футбола

Главным источником доходов Криштиану Роналду остается футбол. Вспомним только некоторые цифры.

В 17 лет Роналду уже зарабатывал по 200 000 евро в год.

В 18 лет в «Манчестер Юнайтед» — уже больше 1 миллиона евро. Потом — 2 миллиона.



Фото носит иллюстративный характер, источник: UEFA

Весной 2007 года Криштиану стал самым высокооплачиваемым футболистом Манчестера с зарплатой 120 тысяч английских фунтов в неделю! В годовом исчислении это больше 8 млн долларов.

Летом 2009 Роналду переходит в мадридский «Реал». До 2015 года ему назначают заплату 11 млн евро в год. Трансфер перехода составил 112 млн евро, а неустойка — 1 млрд евро. Представим себе ценность этого футболиста для клуба!

В 2016 году Роналду в составе сборной Португалии выиграл чемпионат Европы. Тогда игроки сборной в сумме заработали 25,5 млн евро. И существенная часть этих денег досталась Криштиану.



Фото носит иллюстративный характер, источник: UEFA

Потом был «Ювентус» с зарплатой в 31 млн евро (на тот момент это 34 млн долларов). Отличным был доковидный 2019 год. Но в 2020 году «Форбс» включил Криштиану Роналду в список миллиардеров.

По сведениям этого издания, в 2020 году Криштиану заработал 79,6 млн долларов. Большая часть, 52,6 млн долл. — доход от футбола, остальное — деньги рекламодателей.

Издание подсчитало, что 650 млн долларов из своего миллиарда Криштиану заработал именно в футболе в течение 17 лет. Остальное — на рекламе и собственных бизнесах.

Доходы от рекламы

Разобраться с нефутбольными доходам Роналду сложнее. Компании платят за возможность связать свои образ с его фото. Но не всегда сообщают суммы и условия контрактов. О чем-то можно догадаться. Например, когда Роналду зарабатывал в «Ювентусе» 34 млн долларов, его общий годовой доход равнялся 64 млн.

Вот некоторые рекламные контракты Криштиану Роналду:

Производитель спортивный одежды и обуви Nike платил Роналду 14,1 млн евро в год. До этого было 6 млн, потом писали о 20 млн в год.

Модный дом Armani — 1 млн евро в год за рекламу джинсов и белья.

Сеть ресторанов KFC — 2 млн долларов в год. Контракт действовал в 2013-16 годах. Интересно, какое количество острых крылышек нужно продать, чтобы окупить такую рекламу. Писали, что продажи KFC выросли на 44%.

Производитель моторных масел Castrol платил Роналду 5,5 млн евро в год, потом писали о новом контракте с еще большей суммой.

Кроме того, Криштиану Роналду вместе с Пеле рекламировал авиаперевозчика Emirates, сотрудничал с брендом часов Tag Heuer, Konami и другими фирмами.



Фото носит иллюстративный характер, источник: UEFA

Особенно интересно вышло с Coca-Cola: вначале Криштиану Роналду рекламировал этот напиток, однако сумма контракта неизвестна. А потом, на пресс-конференции, убрал со стола бутылки Coca-Cola и стал пить воду. Ущерб от этого жеста подсчитан, акции Coca-Cola упали, в совокупности, на 4 млрд долларов. Однако производитель напитков не стал обвинять Роналду, акции вернули равновесную цену, а УЕФА запретил футболистам убирать бутылки с стола.

Последний момент с точки зрения финансов отнюдь не курьез, а показатель цены, которую иногда приобретают самые обычные поступки знаменитостей.

И собственный бизнес

У Криштиану Роналду есть собственный бизнес и не один. Он инвестировал в сеть отелей Pestana Hotels, построил гостиницы у себя на Мадейре, а также в Нью-Йорке, Лиссабоне и Мадриде.

Еще известней его бренд одежды CR7.

Там продают носки по 12 евро и трусы по 50 евро, другую одежду и парфюм. А Роналду получает 13% с каждой продажи. Что складывается в 6-10 млн евро в год.

Точно неизвестно сколько, но очень много приносят соцсети. У Роналду 300 миллионов подписчиков в Instagram. А один рекламный пост Криштиану может стоить 1,6 млн долларов.

Еще великий футболист зарабатывает на тренажерных залах и играх эмуляторах футбола. Он также немного экономит на налогах, за неуплату которых получил условный срок. Впрочем, сумма была относительно небольшой, меньше 19 млн евро: можно подозревать не умысел, но ошибку. Впрочем, имиджу это как будто не повредило.

Так в чем же секрет?

Люди, далекие от футбола, подумают, что секрет успеха Роналду в модельной внешности. Дескать, продвигают парня, как медийную персону, создают условия для роста. А если б не это, был бы он не миллиардером, а одним из многих миллионеров, которые есть в финале каждого большого турнира.



Фото носит иллюстративный характер, источник: UEFA

Но те, кто разбирается, возражают. Говорят, Криштиану Роналду — великий футболист. Чрезвычайно работоспособный и потому результативный. Вспоминают, сколько голов он забил, сколько верных пасов отдал и сколько матчей выиграно благодаря ему.

В конце концов лысина не уменьшала успех Зидана, а полнота не умолила талант Марадоны. Наверняка прическа и четкий пресс помогают зарабатывать на рекламе, но зарплата футболиста больше зависит от таланта.

Криштиану Роналду — великий футболист и, сверх того, успешный бизнесмен.





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