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Карбалевич: «Зачистка идет планомерно, масштабно, шаг за шагом, и в результате ее независимых СМИ в Беларуси не останется»
09.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Северная Корея или Китай — по какому примеру пойдут белорусские власти, зачищая информационное поле?
— Это зачистка Беларуси от структур гражданского общества. И то, что
Собеседник уверен, что именно независимые СМИ и гражданское общество являются главными оппонентами власти:
— И сам Лукашенко, и другие официальные лица много раз говорили о том, что информационная безопасность — главная угроза, и именно информационная война является самой опасной. Поэтому они и нейтрализуют противника.
Политолог рассказывает, какого эффекта от зачистки независимых СМИ ожидают власти.
— Они полагают, что начнут доминировать госСМИ и госТВ. Часть людей перейдет в телеграм-каналы, но какая-то нейтральная часть не перейдет, окажется в ситуации определенной растерянности и будет потреблять, может быть, с небольшим доверием госСМИ. Я думаю, на это расчет.
Ведь не каждый обыватель захочет целенаправленно искать информацию, которая раньше была сразу: открыл интернет — там TUT.BY, «Наша Ніва». А если их нет, не все будут
Но абсолютного преимущества они не получат никогда, потому что внушительная часть людей ушла в телеграм, и за этот год произошла революция телеграм-каналов, — считает собеседник.
В то же время он не думает, что в Беларуси можно применить вариант полной изоляции по примеру Северной Кореи.
— По примеру Северной Кореи сложно изолировать страну. Я полагаю, будут попытки установить у нас китайскую систему, но и это сложный и длительный процесс. Хватит ли у них на это времени и ресурсов, сложно сказать. А пока единственный выход — это телеграм, заблокировать его невозможно, — заключил Валерий Карбалевич.
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Карбалевич: «Зачистка идет планомерно, масштабно, шаг за шагом, и в результате ее независимых СМИ в Беларуси не останется»
Северная Корея или Китай — по какому примеру пойдут белорусские власти, зачищая информационное поле?
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