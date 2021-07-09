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Черный четверг сменила черная пятница. Обыски у журналистов
09.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Силовики продолжили атаку на независимые медиа. Что происходит прямо сейчас — в обзоре «Салідарнасці».
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Силовики пришли к брестскому журналисту Максиму Хлебцу.
По данным
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Силовики продолжили атаку на независимые медиа. Что происходит прямо сейчас — в обзоре «Салідарнасці».
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