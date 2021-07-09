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Литовские пограничники задержали еще 37 нелегалов, пришедших из Беларуси
Источник материала: Навiны
За минувшие сутки литовские пограничники задержали 37 человек, нелегально перешедших государственную границу со стороны Беларуси.
Как сообщает Служба охраны государственной границы Литвы, с начала года на белорусском участке границы задержано 1546 нелегальных мигрантов, что в 18 раз больше, чем за весь 2020 год.
Основная часть мигрантов — выходцы из стран Ближнего Востока и Африки, большинство прибывает без документов, отмечает
В ближайшее время начнется оборудование литовско-белорусской границы дополнительными средствами защиты. В частности, с помощью армии будет установлено заграждение из спиральной колючей проволоки.
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