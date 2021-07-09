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Обновлен список предметов, которые запрещено проносить на объекты органов внутренних дел

09.07.2021 11:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси утвержден обновленный перечень предметов, которые нельзя проносить на объекты органов внутренних дел. Постановление Министерства внутренних дел от 14 июня 2021 года № 158 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Обновлен список предметов, которые запрещено проносить на объекты органов внутренних дел
Фото yandex.by

Документом на объекты ОВД запрещено проносить холодное, огнестрельное, газовое и иное оружие, боеприпасы, муляжи и макеты, имитирующие внешний вид оружия, боеприпасов, пиротехнические изделия, радиоактивные, ядовитые и отравляющие вещества, наркотические средства, психотропные вещества, алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво.

В перечне также средства мобильной связи, устройства, используемые для передачи и приема данных по проводным и беспроводным каналам связи; звуко- и видеозаписывающие устройства, фотоаппаратура; магнитные (электронные) носители информации (накопители на жестких магнитных дисках, накопители на гибких магнитных дисках, USB-флеш-накопители, компакт-диски и тому подобное). 

Запрещена также электронная аппаратура скрытого ношения; персональные компьютеры, в том числе портативные, электронные планшеты, электронные записные книжки и так далее.

Не разрешен пронос любых крупногабаритных предметов: чемоданов, сумок, саквояжей, свертков и других, отмечает БелаПАН.

 

 

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В Беларуси утвержден обновленный перечень предметов, которые нельзя проносить на объекты органов внутренних дел. Постановление Министерства внутренних дел от 14...
 
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