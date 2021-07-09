Обыски в «Медиа-Полесье» проходили в рамках уголовного дела о терроризме

Обыск в редакции независимого издания «Медиа-Полесье» 8 июля проходил в рамках уголовного дела по ст. 289 Уголовного кодекса (акт терроризма), сообщило издание в своем телеграм-канале.





Обыски прошли в офисе «Медиа-Полесья» в. Лунинце, дома у сотрудников издания и главного редактора Светланы Гарды, которая не находилась в этот момент по месту жительства.

«Проводили обыски в Лунинце и Пинке следственные группы КГБ в рамках уголовного дела «Акт терроризма», — говорится в сообщении. — Дома у журналистов изъяты средства связи, носители информации».

«Мы — не террористы! Мы — журналисты!» — заявили в «Медиа-Полесье».

Отметим, что офис «Медиа-Полесья» в Лунинце находится через дорогу от межрайонного управления КГБ.