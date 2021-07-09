Источник материала: UDF



Независимый белорусский профсоюз в Новополоцке. В центре снимка — Ольга Бритикова. Фото: belnp.org

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Новополоцке провели обыски у участников независимого профсоюза «Нафтана» Обыски провели дома у четырех человек.

Как рассказывают в «первичке» Белорусского независимого профсоюза на «Нафтане», обыски провели дома у четырех человек —. При этом Дмитрий Койро, как сообщают в профсоюзе, был задержан на 72 часа. В «первичке» предполагают, что обыски могли проводить из-за повреждения автомобиля одного из работников «Нафтана».Официальных комментариев силовых ведомстве по этой ситуации не было.После событий августа 2020 года «Нафтан» оказался среди тех предприятий, на которых работники активнее всего вступали в независимый профсоюз. Некоторые работники этого завода уходили в стачку.В феврале этого года сообщалось, что в независимом профсоюзе на предприятии насчитывалось около 450 работников. В январе этого года профсоюз возглавила Ольга Бритикова, которая ранее работала начальником отдела реализации нефтепродуктов на «Нафтане». Она была среди тех работников предприятия, которые активно высказывали позицию касательно президентских выборов в стране и последующих событий. В декабре 2020-го ее уволили с завода.