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В Новополоцке провели обыски у участников независимого профсоюза «Нафтана»

09.07.2021 11:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Новополоцке провели обыски у участников независимого профсоюза «Нафтана»
Независимый белорусский профсоюз в Новополоцке. В центре снимка — Ольга Бритикова. Фото: belnp.org
В Новополоцке 8 июля провели обыски у некоторых участников Белорусского независимого профсоюза на «Нафтане». «Считаем это неприкрытым давлением на профсоюз», — прокомментировала ситуацию председатель «первички» Белорусского независимого профсоюза на этом предприяти Ольга Бритикова.

Как рассказывают в «первичке» Белорусского независимого профсоюза на «Нафтане», обыски провели дома у четырех человек — Александра Капшуля, Денис Гурского, Дмитрий Койро, Юрия Гашева. При этом Дмитрий Койро, как сообщают в профсоюзе, был задержан на 72 часа. В «первичке» предполагают, что обыски могли проводить из-за повреждения автомобиля одного из работников «Нафтана».

Официальных комментариев силовых ведомстве по этой ситуации не было.

После событий августа 2020 года «Нафтан» оказался среди тех предприятий, на которых работники активнее всего вступали в независимый профсоюз. Некоторые работники этого завода уходили в стачку.

В феврале этого года сообщалось, что в независимом профсоюзе на предприятии насчитывалось около 450 работников. В январе этого года профсоюз возглавила Ольга Бритикова, которая ранее работала начальником отдела реализации нефтепродуктов на «Нафтане». Она была среди тех работников предприятия, которые активно высказывали позицию касательно президентских выборов в стране и последующих событий. В декабре 2020-го ее уволили с завода.
 
 
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