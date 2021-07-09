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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Силовики пришли к журналистам Максиму Хлебцу и Анастасии Занько Днем ранее КГБ провело обыски в редакциях и у сотрудников независимых СМИ Брестской области.

Причина визита пока выясняется. На звонки ни, нине отвечают.Днем ранее КГБ провело обыски в редакциях и у сотрудников независимых СМИ Брестской области. Силовики наведались в «Медиа-Полесье», «Intex-press», «Брестскую газету».По данным Zerkalo.io, обыски у журналистов Брестской области проводились в рамках уголовного дела по «Акт терроризма».Главному редакторуIntex-press сообщили, что в редакции могут находиться «предметы и орудия преступления», а также документы и другие ценные для расследования материалы.По итогу никого из редакций региональных СМИ не задержали, но изъяли всю технику.В тот же день МВД нагрянуло к сотрудникам «Нашей Нівы». По информации Следственного комитета главный редактор «НН» Егор Мартинович вместе еще с тремя фигурантами проходит по делу о массовых беспорядках. На данный момент известно, что на трое суток задержаныи главный бухгалтера издания. Они находятся в ИВС на Окрестина.Сайт nn.by заблокирован Мининформом «на основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено».