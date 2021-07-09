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Силовики пришли к журналистам Максиму Хлебцу и Анастасии Занько

09.07.2021 11:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Силовики пришли к журналистам Максиму Хлебцу и Анастасии Занько
Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото из архива zerkalo.news
9 июля силовики пришли с обысками к брестскому журналисту Максиму Хлебцу и минскому корреспонденту Onliner Анастасии Занько.

Причина визита пока выясняется. На звонки ни Максим Хлебец, ни Анастасия Занько не отвечают.

Днем ранее КГБ провело обыски в редакциях и у сотрудников независимых СМИ Брестской области. Силовики наведались в «Медиа-Полесье», «Intex-press», «Брестскую газету».

По данным Zerkalo.io, обыски у журналистов Брестской области проводились в рамках уголовного дела по «Акт терроризма».


Главному редактору Владимиру Янукевичу Intex-press сообщили, что в редакции могут находиться «предметы и орудия преступления», а также документы и другие ценные для расследования материалы.

По итогу никого из редакций региональных СМИ не задержали, но изъяли всю технику.

В тот же день МВД нагрянуло к сотрудникам «Нашей Нівы». По информации Следственного комитета главный редактор «НН» Егор Мартинович вместе еще с тремя фигурантами проходит по делу о массовых беспорядках. На данный момент известно, что на трое суток задержаны Егор Мартинович, Андрей Скурко, Андрей Дынько и главный бухгалтера издания Ольга Ракович. Они находятся в ИВС на Окрестина.

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Днем ранее КГБ провело обыски в редакциях и у сотрудников независимых СМИ Брестской области.
 
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