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Силовики пришли к журналистам Максиму Хлебцу и Анастасии Занько
Источник материала: UDF
Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото из архива zerkalo.news
Причина визита пока выясняется. На звонки ни Максим Хлебец, ни Анастасия Занько не отвечают.
Днем ранее КГБ провело обыски в редакциях и у сотрудников независимых СМИ Брестской области. Силовики наведались в «Медиа-Полесье», «Intex-press», «Брестскую газету».
По данным Zerkalo.io, обыски у журналистов Брестской области проводились в рамках уголовного дела по «Акт терроризма».
Главному редактору Владимиру Янукевичу Intex-press сообщили, что в редакции могут находиться «предметы и орудия преступления», а также документы и другие ценные для расследования материалы.
По итогу никого из редакций региональных СМИ не задержали, но изъяли всю технику.
В тот же день МВД нагрянуло к сотрудникам «Нашей Нівы». По информации Следственного комитета главный редактор «НН» Егор Мартинович вместе еще с тремя фигурантами проходит по делу о массовых беспорядках. На данный момент известно, что на трое суток задержаны Егор Мартинович, Андрей Скурко, Андрей Дынько и главный бухгалтера издания Ольга Ракович. Они находятся в ИВС на Окрестина.
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Днем ранее КГБ провело обыски в редакциях и у сотрудников независимых СМИ Брестской области.
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