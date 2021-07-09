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Доллар и евро дешевеют, но белорусский рубль продолжает девальвацию утром 9 июля

09.07.2021 11:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар и евро дешевеют, но белорусский рубль продолжает девальвацию утром 9 июля
Иллюстративное фото
Позиции доллара и евро немного корректируются после вчерашнего стремительного укрепления, но российский рубль тащит за собой корзину валют и поднимает её стоимость до максимума за 84 дня.

С начала недели белорусский рубль подешевел к валютной корзине почти на 1%. Это довольно много, для сравнения — за весь июнь стоимость трёхвалютной корзины снизилась всего на 0,29%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by на 10:16:

Курс доллара упал на 0,0091 BYN до 2,5830 BYN/USD и оставил максимум за 77 дней. За предыдущие два дня укрепления американец подскочил на 0,0581 BYN.

Курс евро опустился на 0,0076 BYN до 3,0573 BYN/EUR, а вчера он был на максимуме за 30 дней.

Курс российского рубля вырос на 0,0130 BYN до 3,4634 BYN/100 RUB — максимума за 8 дней.

Сейчас хорошо видна зависимость между белорусским рублём и российским. Вчера российский рубль значительно дешевел на торгах МосБиржи, белорусский рубль значительно девальвировался к доллару и евро на торгах БВФБ.

Сегодня российский рубль начал отыгрывать потери в Москве, вслед за ним белорусский укрепляется на торгах в Минске.

Московская биржа


Утром в пятницу доллар подешевел до 74,52 российских рублей. Это на 70 копеек меньше максимального значения за вчерашний день. Напомним, что в 11–30 на Мосбирже курс доллара поднимался до максимального уровня за 2,5 месяца — 75,33 RUB/USD.

Курс евро сегодня опустился до 88,20 российских рублей, а вчера утром он был на 55 копеек выше — на максимуме за месяц.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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С начала недели белорусский рубль подешевел к валютной корзине почти на 1%.
 
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