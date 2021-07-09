В Минске наградили лауреатов ежегодного конкурса «Человек Дела – 2021»

Прием по случаю чествования лауреатов ежегодного бизнес-конкурса «Человек Дела 2021» провела издательская группа «Дело» 7 июля в Минске.

Конкурс стал ведущей площадкой, где каждый год отмечаются 12 представителей бизнеса – те, кто успешно руководит предприятиями различных форм собственности или развивает свое собственное дело, кто стал лучшим в своей сфере деятельности. За время своего существования (конкурс проводится с 1996 года) звания «Человек Дела» удостоены уже более трех сотен руководителей, топ-менеджеров и владельцев бизнеса в нашей стране.

В этом году в фокусе внимания общественного Совета конкурса, в который входят известные предприниматели, общественные деятели и экономисты, оказались регионы страны. Именно туда отправилось сразу восемь почетных дипломов и призов — композиций «На коне!» известного белорусского скульптора С. Гумилевского.

Как и в предыдущие годы, все лауреаты «Человек Дела 2021» видят перспективу развития национальной экономики и вносят в ее развитие свой весомый вклад. Лауреаты конкурса — герои новейшей истории Беларуси, которые создают новые рабочие места, производят уникальную продукцию, оказывают высококлассные услуги и личным примером вдохновляют всех тех, кто еще только собирается связать свою профессиональную судьбу с бизнесом.

Лауреаты конкурса «Человек Дела–2021» в номинациях: