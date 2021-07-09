ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске наградили лауреатов ежегодного конкурса «Человек Дела – 2021»

09.07.2021 11:41 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Прием по случаю чествования лауреатов ежегодного бизнес-конкурса «Человек Дела 2021» провела издательская группа «Дело» 7 июля в Минске.

Конкурс стал ведущей площадкой, где каждый год отмечаются 12 представителей бизнеса – те, кто успешно руководит предприятиями различных форм собственности или развивает свое собственное дело, кто стал лучшим в своей сфере деятельности. За время своего существования (конкурс проводится с 1996 года) звания «Человек Дела» удостоены уже более трех сотен руководителей, топ-менеджеров и владельцев бизнеса в нашей стране.

В этом году в фокусе внимания общественного Совета конкурса, в который входят известные предприниматели, общественные деятели и экономисты, оказались регионы страны. Именно туда отправилось сразу восемь почетных дипломов и призов — композиций «На коне!» известного белорусского скульптора С. Гумилевского.

Как и в предыдущие годы, все лауреаты «Человек Дела 2021» видят перспективу развития национальной экономики и вносят в ее развитие свой весомый вклад. Лауреаты конкурса — герои новейшей истории Беларуси, которые создают новые рабочие места, производят уникальную продукцию, оказывают высококлассные услуги и личным примером вдохновляют всех тех, кто еще только собирается связать свою профессиональную судьбу с бизнесом.

Лауреаты конкурса «Человек Дела–2021» в номинациях:

  • «За существенный вклад в развитие рынка страховых услуг в РБ» – генеральный директор Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах»
  • Сергей Якубицкий
  • «За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках в сфере продовольствия» – генеральный директор ОАО «Гродненский мясокомбинат» Олег Иванов
  • «За активное содействие развитию агросектора Беларуси» – Председатель  СПК имени Деньщикова Василий Свирид
  • «За повышение престижа марки «Сделано в Беларуси» – директор ОАО «Витебский ЛВЗ «Придвинье» Александр Гордиенко
  • «За весомый вклад в развитие внешнеэкономических связей Беларуси» – директор УЧПП «КУВО» Владимир Кульбенков
  • «За самую оригинальнуюбизнес-идею, которую воплотил отечественный предприниматель» – учредитель ПЧУП «Виктория» Юрий Плаксин
  • «За успешное применение новых технологий и методов управления» – директор ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» Владимир Кисель
  • «За успешное применение новых технологий в сфере информационных услуг» – директор ОДО «ЮКОЛА-ИНФО-Брест» Максим Хведченя
  • «За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках в сфере энергетики» – генеральный директор ОАО «Белэнергоремналадка» Сергей Крамаренко
  • «За безукоризненное поведение в непростых рыночных ситуациях» – директор ОАО «Ольса» Николай Цыкунов
  • «За весомый вклад в развитие отечественного предпринимательства» – генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц
  • «За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках в сфере поставок металлопродукции» – Генеральный директор компании ООО «МеталлОптСбыт» Максим Крупейченко.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прием по случаю чествования лауреатов ежегодного бизнес-конкурса «Человек Дела 2021» провела издательская группа «Дело» 7 июля в Минске.
 
Новости дня
Новости разные
 
Литовские пограничники задержали еще 37 нелегалов, пришедших из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by