Новая Зеландия расширила санкции против беларуских чиновников

В середине июня правительство ввело запрет на въезд в отношении более 50 лиц, в том числе Александра Лукашенко.





Теперь к списку добавлено еще 14 человек. В общей сложности запрет на въезд распространяется уже на 70 представителей беларусских властей.





Расширение списка произошло в ответ на посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая.



