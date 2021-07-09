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Новая Зеландия расширила санкции против беларуских чиновников

09.07.2021 11:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новая Зеландия расширила санкции в отношении беларусских чиновников.

В середине июня правительство ввело запрет на въезд в отношении более 50 лиц, в том числе Александра Лукашенко.

Теперь к списку добавлено еще 14 человек. В общей сложности запрет на въезд распространяется уже на 70 представителей беларусских властей.

Расширение списка произошло в ответ на посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая. 

Представитель МИДа Новой Зеландии пояснил, что среди 14 человек семь «политических лидеров» и высокопоставленные чиновники, которые имеют отношение к инциденту c Ryanair, пишет New Zealand Herald.
 
Теги: Минск
 
 
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Новая Зеландия расширила санкции в отношении беларусских чиновников.
 
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