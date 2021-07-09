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Обыск в офисе "Медиа-Полесья" проходил в рамках дела "о терроризме"
Источник материала: Партизан
В офисе «Медиа-Полесья», у главреда и сотрудников накануне прошли обыски
Как
Дома у журналистов были изъяты средства связи, носители информации.
Главный редактор Светлана Гарда не находилась по месту жительства в момент проведения обыска.
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В офисе «Медиа-Полесья», у главреда и сотрудников накануне прошли обыски
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