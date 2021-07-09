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Силовики пришли к брестскому журналисту Максиму Хлебцу и журналистке Onliner Настасье Занько

09.07.2021 11:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Атака на СМИ продолжается

Силовики пришли к брестскому журналисту Максиму Хлебцу - администратору портала портала "Виртуальный Брест" 

По данным Zerkalo.io, у него проводится обыск. По какому уголовному делу — неизвестно.

Домой к журналистке Onliner Настасье Занько пришли с обыском.

Других подробностей пока нет.
 
Теги: Брест
 
 
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