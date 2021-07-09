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Силовики пришли к брестскому журналисту Максиму Хлебцу и журналистке Onliner Настасье Занько
Источник материала: Партизан
Атака на СМИ продолжается
Силовики пришли к брестскому журналисту Максиму Хлебцу - администратору портала портала "Виртуальный Брест"
По данным Zerkalo.io, у него проводится обыск. По какому уголовному делу — неизвестно.
Домой к журналистке Onliner Настасье Занько пришли с обыском.
Других подробностей пока нет.
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Атака на СМИ продолжается
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