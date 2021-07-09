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Национальную команду Беларуси провожают на Олимпиаду в Токио
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске 9 июля провожают национальную сборную на Олимпиаду в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спортсмены приглашены во Дворец Независимости. Торжественная церемония проводов с участием главы государства – в Беларуси давняя традиция.
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Новости Беларуси. В Минске 9 июля провожают национальную сборную на Олимпиаду в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спортсмены приглашены во Дворец...
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