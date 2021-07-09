На литовском направлении сложнее всего. Более тысячи фур ожидают выезда в страны Евросоюза

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Информации от Госпогранкомитета. Более тысячи фур ожидают выезда в страны Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно самая сложная ситуация на литовском направлении. «Котловка», «Бенякони», «Каменный Лог», «Привалка», «Видзы» – стоят в общей сложности свыше 800 машин. Около 200 автомобилей скопилось в пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе.





Перевозчиков просят учитывать эту информацию.

В ведомстве подчеркивают, что на польском направлении очереди отсутствуют.