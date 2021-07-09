ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На литовском направлении сложнее всего. Более тысячи фур ожидают выезда в страны Евросоюза

09.07.2021 11:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Информации от Госпогранкомитета. Более тысячи фур ожидают выезда в страны Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно самая сложная ситуация на литовском направлении. «Котловка», «Бенякони», «Каменный Лог», «Привалка», «Видзы» – стоят в общей сложности свыше 800 машин. Около 200 автомобилей скопилось в пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе.

На литовском направлении сложнее всего. Более тысячи фур ожидают выезда в страны Евросоюза

Перевозчиков просят учитывать эту информацию.

В ведомстве подчеркивают, что на польском направлении очереди отсутствуют.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Информации от Госпогранкомитета. Более тысячи фур ожидают выезда в страны Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Романчук: «Объявлять торговую войну Евросоюзу — это как первокласснику выходить на бой с Майком Тайсоном»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by