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На литовском направлении сложнее всего. Более тысячи фур ожидают выезда в страны Евросоюза
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Информации от Госпогранкомитета. Более тысячи фур ожидают выезда в страны Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционно самая сложная ситуация на литовском направлении. «Котловка», «Бенякони», «Каменный Лог», «Привалка», «Видзы» – стоят в общей сложности свыше 800 машин. Около 200 автомобилей скопилось в пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе.
Перевозчиков просят учитывать эту информацию.
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Новости Беларуси. Информации от Госпогранкомитета. Более тысячи фур ожидают выезда в страны Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно...
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