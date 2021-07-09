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Сегодня продолжаются обыски у белорусских журналистов

09.07.2021 11:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси 9 июля продолжаются обыски у независимых журналистов.

Сегодня продолжаются обыски у белорусских журналистов
Фото spring96.org, из архива

Как стало известно, сейчас обыски проходят у журналистки портала Onliner.by Анастасии Занько, брестского журналиста Максима Хлебца и администратора портала «Виртуальный Брест» Андрея Кухарчика.

В рамках каких дел проводятся обыски, пока неизвестно.

По данным правозащитников, 8 июля по всей Беларуси были задержаны не менее 15 представителей медиасферы и общественных активистов. У большинства задержанных по месту жительства прошли обыски.

Обыски проводились в редакциях изданий «Наша ніва», «Брестская газета», Intex-press (Барановичи), «Медиа-Полесье» (Лунинец, Пинск), orsha.eu (Орша).

По данным правозащитников, следственные действия с задержанными проводили сотрудники милиции, Следственного комитета и Комитета госбезопасности.

Заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что в Беларуси проходит операция по зачистке от радикально настроенных лиц.

 

 

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Теги: Брест
 
 
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В Беларуси 9 июля продолжаются обыски у независимых журналистов.
 
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