В Новополоцке задержаны двое активистов первичной профсоюзной организации работников «Нафтана»

8 июля в Новополоцке прошла череда обысков у активистов первичной профсоюзной организации работников ОАО «Нафтан» Белорусского независимого профсоюза (БНП).



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Обыски прошли у юриста профсоюза Александра Капшуля, заместителя председателя первичной организации Юрия Гашева, заместителя председателя Дениса Гурского и секретаря-казначея Дмитрия Койро.

Гурский и Койро задержаны на трое суток, сообщили в БНП.

Как пояснили в офисе первичной организации, обыски и задержания проходят в рамках уголовного дела о повреждении лакокрасочного покрытия автомобиля Сергея Брикуна — заместителя директора по идеологии завода «Полимир». Инцидент случился в октябре прошлого года.

Руководство профсоюзной организации связывает вчерашние обыски с давлением на профсоюз.