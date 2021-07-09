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В Новополоцке задержаны двое активистов первичной профсоюзной организации работников «Нафтана»

09.07.2021 11:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

8 июля в Новополоцке прошла череда обысков у активистов первичной профсоюзной организации работников ОАО «Нафтан» Белорусского независимого профсоюза (БНП).

В Новополоцке задержаны двое активистов первичной профсоюзной организации работников «Нафтана»
Фото rpts.by

Обыски прошли у юриста профсоюза Александра Капшуля, заместителя председателя первичной организации Юрия Гашева, заместителя председателя Дениса Гурского и секретаря-казначея Дмитрия Койро.

Гурский и Койро задержаны на трое суток, сообщили в БНП.

Как пояснили в офисе первичной организации, обыски и задержания проходят в рамках уголовного дела о повреждении лакокрасочного покрытия автомобиля Сергея Брикуна — заместителя директора по идеологии завода «Полимир». Инцидент случился в октябре прошлого года.

Руководство профсоюзной организации связывает вчерашние обыски с давлением на профсоюз.

 

 

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8 июля в Новополоцке прошла череда обысков у активистов первичной профсоюзной организации работников ОАО «Нафтан» Белорусского независимого профсоюза (БНП).
 
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