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Разгром прессы в Беларуси продолжается

09.07.2021 12:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси продолжается разгром независимой прессы.

Так, прошли обыски в редакции «Медиа-Полесья» и дома у сотрудников издания проводили следственные группы КГБ. Об этом сообщает само издание.

Обыски прошли в Лунинце и Пинске. Как утверждает издание, они связаны с уголовным делом об «акте терроризма» (статья 289 УК).

При обысках у журналистов силовики изъяли средства связи и носители информации.

Силовики пришли в квартиру к брестскому журналисту Максиму Хлебцу, пишет Zerkalo.io.

По информации издания, у него проводят обыск. С каким делом он связан — неизвестно.

Кроме того, силовики пришли с обыском в квартиру журналистки Onliner Настасьи Занько, сообщает «Наша Нiва». Пока неизвестно, с каким делом он связан.

У администратора «Виртуального Бреста» Андрея Кухарчика также проходит обыск, сообщает телеграм-канал сайта. С чем связан визит силовиков - тоже неизвестно.

 
Теги: Брест
 
 
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В Беларуси продолжается разгром независимой прессы.
 
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