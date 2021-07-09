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Литва начинает строить заграждение на границе с Беларусью
Источник материала: АФН
Чтобы сдержать увеличившийся поток нелегальных мигрантов из Беларуси в пятницу, 9 июля, Литва начнет строительство проволочного заграждения на границе в районе Друскининкая.
«Солдаты должны начать строительство», - сказал агентству
По его словам, проволочное заграждение будет построено на части пограничного участка Друскининкай, общая протяженность которого составляет 30 километров.
«Пограничники в строительстве не участвуют, они только обозначили наиболее сложный участок», - сказал представитель ГПГ.
Сегодня Литовские пограничники задержали еще 37 нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Всего в этом году на литовско-беларуской границе задержали 1546 нелегальных мигрантов, в основном из Ирака.
За последние месяцы Литва столкнулась с почти двадцатикратным увеличением потока нелегальных мигрантов на белорусской границе. Литовские власти заявляют, что это организованная гибридная атака белорусского режима на Литву.
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Чтобы сдержать увеличившийся поток нелегальных мигрантов из Беларуси в пятницу, 9 июля, Литва начнет строительство проволочного заграждения на границе в районе...
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