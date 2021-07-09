Шрайбман: «Сегодня зачистки максимальные в истории страны»

Источник материала: Салiдарнасць

Политический аналитик прокомментировал громкие события последних дней.





Зачистки СМИ Артем Шрайбман назвал самыми массовыми в истории страны.

— «Наша Ніва» оставалась одним из последних крупных СМИ с регистрацией, с редакцией в Минске, которые регулярно и критично освещают деятельность Лукашенко, к тому же на белорусском языке, — отметил аналитик в эфире канала «И Грянул грэм» . — Стратегия властей абсолютно проста, они уничтожают все оппозиционное , все, что считают информационной угрозой. Просто вопрос очередности, к кому когда придут.

Вначале власти сосредоточились на политиках и активистах, потом на всяких региональных чатах и сообществах, из которых вырастали бы активисты. Затем занялись всерьез СМИ, и последние пару месяцев ведется тотальная зачистка СМИ. Мы видели закрытие TUT. BY, теперь закрытие «Нашей Нівы», лишение аккредитации Еврорадио , аресты многих других журналистов.

Это некая последовательность, которая в Беларуси в разные годы после выборов была всегда. И такие зачистки, которые докатывались до СМИ. Просто сегодня эти зачистки максимальные в истории страны.

Заявления о многочисленных «заговорах» и «террористических угрозах» , по мнению аналитика, в первую очередь, адресованы российским властям.

— В череде заявлений мы слышали о том, что в Беларуси вскрыто «новое террористическое подполье», из которого процентов 90 были сами замаскированные сотрудники, которые вытягивали остальные десять процентов на сотрудничество и какой-то радикализм. Слышали о попытке взорвать что-то около российского объекта.

Лукашенко делает многие из своих абсолютно отвязных антизападных заявлений для того, чтобы обеспечить лояльность России. Он как бы демонстрирует, что никого более пророссийского, никого более антизападного у тебя, Владимир Владимирович, здесь не будет, поэтому держись за меня, любой вместо меня будет тянуть Беларусь от России, а я отрезаю Беларусь от Запада, и ты должен быть мне за это благодарен.

Все эти попытки выстроить новые «войнушки» с Германией , со странами Запада — это попытка показать Москве, что у нас есть общий окоп. И враг у нас общий. И раз мы в одном окопе, надо держаться вместе. Я думаю, Россия — главный адресат всего этого.

Если посмотреть на заявления белорусских чиновников, МИД, Лукашенко, всех остальных за последние месяцы, то можно услышать один нарратив, когда они комментируют санкции — «это санкции не по нам, это санкции по нам и России». То есть, это совместный удар, а, значит, и отвечать мы должны совместно, — объяснил политический аналитик.