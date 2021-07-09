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Шрайбман: «Сегодня зачистки максимальные в истории страны»
09.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политический аналитик прокомментировал громкие события последних дней.
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Вначале власти сосредоточились на политиках и активистах, потом на всяких региональных чатах и сообществах, из которых вырастали бы активисты. Затем занялись всерьез СМИ, и последние пару месяцев ведется тотальная зачистка СМИ. Мы видели
Это некая последовательность, которая в Беларуси в разные годы после выборов была всегда. И такие зачистки, которые докатывались до СМИ. Просто сегодня эти зачистки максимальные в истории страны.
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— В череде заявлений мы слышали о том, что в Беларуси вскрыто «новое террористическое подполье», из которого процентов 90 были сами замаскированные сотрудники, которые вытягивали остальные десять процентов на сотрудничество и какой-то радикализм. Слышали о попытке взорвать что-то около российского объекта.
Лукашенко делает многие из своих абсолютно отвязных
Все эти попытки выстроить новые
Если посмотреть на заявления белорусских чиновников, МИД, Лукашенко, всех остальных за последние месяцы, то можно услышать один нарратив, когда они комментируют санкции — «это санкции не по нам, это санкции по нам и России». То есть, это совместный удар, а, значит, и отвечать мы должны совместно, — объяснил политический аналитик.
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Политический аналитик прокомментировал громкие события последних дней.
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