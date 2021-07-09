Литва начинает устанавливать барьер из колючей проволоки на границе с Беларусью

Для сдерживания потока нелегальной миграции из Беларуси 9 июля начнется оборудование участка границы в районе Друскининкая, сообщает балтийское информагентство BNS.

Как сообщил пресс-секретарь Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис, физическим укреплением границы займутся военные. «Пограничники к строительству не привлекаются, только обозначили наиболее проблемный участок», — заявил Мишутис.

Ограждение будет в виде спирального барьера — катушек колючей проволоки, которые укладывают друг на друга и скрепляют между собой.

За прошедшие сутки в пограничной зоне около Друскининкая впервые за июль не было зафиксировано ни одного случая проникновения. Однако с начала года именно здесь задержали больше всего нелегалов — по предварительным данным, 512 человек.

Всего за минувшие сутки, с утра 8 июля до утра 9 июля, на границе с Беларусью задержали 37 нелегальных мигрантов. С начала года — 1546 человек.