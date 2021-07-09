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Нью-Йорк уходит под воду. Ливень затопил мегаполис за несколько часов
Источник материала: ОНТ
Нью-Йорк уходит под воду. Всего за несколько часов ливень затопил мегаполис.
Городские системы не справляются с потоками воды. Экстренные службы оказались не готовы, при том что синоптики предупреждали о масштабных паводках.
Плывут улицы, в метро люди по колено в воде. Специалисты предупреждают – ливни еще не заканчиваются, они угрожают еще и Нью-Джерси. Проливные дожди принес шторм Эльза, который накануне причинил немало бед островам Карибского бассейна.
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Нью-Йорк уходит под воду. Всего за несколько часов ливень затопил мегаполис. Городские системы не справляются с потоками воды. Экстренные службы оказались не...
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