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Нью-Йорк уходит под воду. Ливень затопил мегаполис за несколько часов

09.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нью-Йорк уходит под воду. Ливень затопил мегаполис за несколько часов

Нью-Йорк уходит под воду. Всего за несколько часов ливень затопил мегаполис.

Городские системы не справляются с потоками воды. Экстренные службы оказались не готовы, при том что синоптики предупреждали о масштабных паводках.

Плывут улицы, в метро люди по колено в воде. Специалисты предупреждают – ливни еще не заканчиваются, они угрожают еще и Нью-Джерси. Проливные дожди принес шторм Эльза, который накануне причинил немало бед островам Карибского бассейна.

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Нью-Йорк уходит под воду. Всего за несколько часов ливень затопил мегаполис. Городские системы не справляются с потоками воды. Экстренные службы оказались не...
 
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