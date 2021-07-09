В Китае заявили, что панды больше не находятся под угрозой исчезновения

Источник материала: ОНТ

Гигантские панды больше не классифицируются как животные, находящиеся под угрозой исчезновения. Об этом заявили китайские чиновники, передает ВВС .

Сейчас в дикой природе насчитывается более 1800 особей панд. Ученые считают, что им удалось спасти исчезающий вид.

При этом панды теперь находятся в другой классификации – в категории «уязвимых».

Эксперты убеждены, что во многом увеличение популяции панд связано с воссозданием бамбуковых лесов в Китае, так как разведение панд в неволе не увенчалось успехом.

Фото: Pexels

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram