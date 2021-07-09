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В Китае заявили, что панды больше не находятся под угрозой исчезновения
Источник материала: ОНТ
Гигантские панды больше не классифицируются как животные, находящиеся под угрозой исчезновения. Об этом заявили китайские чиновники, передает
Сейчас в дикой природе насчитывается более 1800 особей панд. Ученые считают, что им удалось спасти исчезающий вид.
При этом панды теперь находятся в другой классификации – в категории «уязвимых».
Эксперты убеждены, что во многом увеличение популяции панд связано с воссозданием бамбуковых лесов в Китае, так как разведение панд в неволе не увенчалось успехом.
Фото: Pexels
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Гигантские панды больше не классифицируются как животные, находящиеся под угрозой исчезновения. Об этом заявили китайские чиновники, передает ВВС. Сейчас в дикой...
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