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В Китае заявили, что панды больше не находятся под угрозой исчезновения

09.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Китае заявили, что панды больше не находятся под угрозой исчезновения

Гигантские панды больше не классифицируются как животные, находящиеся под угрозой исчезновения. Об этом заявили китайские чиновники, передает ВВС.

Сейчас в дикой природе насчитывается более 1800 особей панд. Ученые считают, что им удалось спасти исчезающий вид. 

При этом панды теперь находятся в другой классификации – в категории «уязвимых». 

Эксперты убеждены, что во многом увеличение популяции панд связано с воссозданием бамбуковых лесов в Китае, так как разведение панд в неволе не увенчалось успехом.

Фото: Pexels

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Гигантские панды больше не классифицируются как животные, находящиеся под угрозой исчезновения. Об этом заявили китайские чиновники, передает ВВС. Сейчас в дикой...
 
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