ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Новой Зеландии упал воздушный шар: пострадали 11 человек

09.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Новой Зеландии упал воздушный шар: пострадали 11 человек

В Новой Зеландии упал воздушный шар. Пострадали 11 человек. Двоих с тяжелыми ранениями госпитализировали на вертолете.

Летательный аппарат рухнул прямо на жилой дом. Сообщается, что корзину с пассажирами сдуло сильным порывом ветра. В момент падения шар налетел на линию электропередачи. Без света остались не менее 160 домов. Пострадавшие доставлены в больницу. Причины крушения выясняются.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Новой Зеландии упал воздушный шар. Пострадали 11 человек. Двоих с тяжелыми ранениями госпитализировали на вертолете. Летательный аппарат рухнул прямо на жилой...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Орше автомобиль сбил подростка на велосипеде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by