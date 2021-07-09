Источник материала: ОНТ

В Новой Зеландии упал воздушный шар. Пострадали 11 человек. Двоих с тяжелыми ранениями госпитализировали на вертолете.

Летательный аппарат рухнул прямо на жилой дом. Сообщается, что корзину с пассажирами сдуло сильным порывом ветра. В момент падения шар налетел на линию электропередачи. Без света остались не менее 160 домов. Пострадавшие доставлены в больницу. Причины крушения выясняются.

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