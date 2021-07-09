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В Швеции расследуют крушение самолета. Погибли все, кто был на борту
Источник материала: ОНТ
В Швеции расследуют крушение самолета. Все, кто был на борту, погибли. Это пилот и восемь парашютистов.
Катастрофа произошла рядом с городом Эребру. До взлетно-посадочной полосы самолет не дотянул всего несколько сотен метров. На месте происшествия работают спасатели, медики и полиция.
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В Швеции расследуют крушение самолета. Все, кто был на борту, погибли. Это пилот и восемь парашютистов. Катастрофа произошла рядом с городом Эребру. До...
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