В Швеции расследуют крушение самолета. Погибли все, кто был на борту

Источник материала: ОНТ

В Швеции расследуют крушение самолета. Все, кто был на борту, погибли. Это пилот и восемь парашютистов.

Катастрофа произошла рядом с городом Эребру. До взлетно-посадочной полосы самолет не дотянул всего несколько сотен метров. На месте происшествия работают спасатели, медики и полиция.

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