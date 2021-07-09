|
Президент – олимпийцам: ваши успехи должны стать ответом тем людям, которые сначала взяли от страны все, что можно, а теперь желают ей и вам поражения
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на торжественной церемонии проводов белорусской спортивной делегации на XXXII летние Олимпийские игры,
Глава государства напутствовал спортсменов на успешные Игры.
Президент также вспомнил, через что пришлось пройти спортсменам в этом и прошлом годах. Были и провокации, и буллинг, и даже угрозы.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент – олимпийцам: ваши успехи должны стать ответом тем людям, которые сначала взяли от страны все, что можно, а теперь желают ей и вам поражения
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на торжественной церемонии проводов белорусской спортивной делегации на XXXII летние Олимпийские...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)