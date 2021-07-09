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Граждане США, задержанные по делу об убийстве президента Гаити, дали показания

09.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Граждане США, задержанные по делу об убийстве президента Гаити, дали показания

Граждане США, задержанные по делу об убийстве президента Гаити, дали показания.

Они утверждают, что были только переводчиками. Спецоперацию проводили 26 колумбийских наемников, почти все – военные в отставке. Семерых ликвидировали при задержании. Остальных допрашивают.

Американцы гаитянского происхождения (один из них, кстати, охранял посольство Канады) признались, что у наемников была задача задержать Жовенеля Моиза. На это у них даже якобы был ордер от следственного судьи. Моиз получил 12 пуль, одна из которых угодила в голову. У задержанных нашли оружие, деньги, сервер камеры видеонаблюдения из дома главы государства и чековую книжку его жены. Первая леди ранена, она в критическом состоянии.

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Граждане США, задержанные по делу об убийстве президента Гаити, дали показания. Они утверждают, что были только переводчиками. Спецоперацию проводили 26...
 
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