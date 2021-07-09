Источник материала: ОНТ

Граждане США, задержанные по делу об убийстве президента Гаити, дали показания.

Они утверждают, что были только переводчиками. Спецоперацию проводили 26 колумбийских наемников, почти все – военные в отставке. Семерых ликвидировали при задержании. Остальных допрашивают.

Американцы гаитянского происхождения (один из них, кстати, охранял посольство Канады) признались, что у наемников была задача задержать Жовенеля Моиза. На это у них даже якобы был ордер от следственного судьи. Моиз получил 12 пуль, одна из которых угодила в голову. У задержанных нашли оружие, деньги, сервер камеры видеонаблюдения из дома главы государства и чековую книжку его жены. Первая леди ранена, она в критическом состоянии.

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