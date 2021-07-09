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Эксперты: украинские власти фактически передали страну в полное внешнее управление Западом
Источник материала: ОНТ
Руководство Украины фактически передало страну в полное внешнее управление Западом. При этом обещанных еще в период Майдана дивидендов Киев не дождался и не дождется даже в дальней перспективе.
По мнению украинских экспертов, европейские и американские партнеры рассматривают страну как источник ресурсов, в том числе земельных. И последние законодательные нормы это подтверждают. При том, что сами украинцы нищают, даже по официальной статистике, более половины живут за чертой бедности.
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Руководство Украины фактически передало страну в полное внешнее управление Западом. При этом обещанных еще в период Майдана дивидендов Киев не дождался и не...
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