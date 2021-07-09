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Во Дворце Независимости торжественно провожают белорусских спортсменов на Олимпиаду в Токио

09.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во Дворце Независимости торжественно провожают белорусских спортсменов на Олимпиаду в Токио

Во Дворце Независимости проходят торжественные проводы белорусской делегации на Олимпиаду в Токио. Покорять спортивный Олимп в японскую столицу отправятся 109 белорусских атлетов. Первыми улетят пловцы. Остальные спортсмены – за пять дней до открытия игр. 

До старта осталось ровно две недели. 9 июля в парке Комадзава встречают олимпийский огонь. Он завершил путешествие по префектурам страны. Также стартует его эстафета по столичному региону. Церемонию открыла губернатор Токио Юрико Коике. К 23 июля огонь вернется в центр Токио на открытие Олимпиады. Из-за пандемии и резкого роста заболеваемости большинство соревнований пройдет без зрителей на трибунах.

Фото: БЕЛТА

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Во Дворце Независимости проходят торжественные проводы белорусской делегации на Олимпиаду в Токио. Покорять спортивный Олимп в японскую столицу отправятся 109...
 
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