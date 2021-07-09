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В Минске горела крыша мебельной фабрики на ул. Кальварийской
Источник материала: ОНТ
9 июля произошло возгорание на крыше здания предприятия «Минскмебель», сообщили в официальном аккаунте
Пострадавших нет. Причина происшествия и его обстоятельства пока не называются.
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9 июля произошло возгорание на крыше здания предприятия «Минскмебель», сообщили в официальном аккаунте Twitter МЧС Минска. Пострадавших нет. Причина происшествия и...
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