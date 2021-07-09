Российский ученый предсказал появление «второй Луны»

Источник материала: ОНТ

Взрыв звезды Бетельгейзе может привести к появлению «второй Луны» на звездном небе Земли. Об этом заявил сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук России Вячеслав Авдеев на лекции в Московском планетарии, передает РИА «Новости».

«Яркость звезды будет как полная Луна на небе. Она будет видна днем, она будет видна красиво ночью», — рассказал ученый.

Правда, взрыв звезды прогнозируется нескоро – в ближайшие десятки-сотни тысяч лет.

Ученый также напомнил, что в конце 2019 года звезда Бетельгейзе начала терять свою светимость на небе. Тогда предполагалось, что она может взорваться в ближайшее время. Но после ученые установили, что ее просто перекрыло облако пыли, и вскоре звезда снова засияла на небосклоне, как прежде.

Фото: Pexels

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram