Самую красивую девочку планеты похитил её родной отец! Зачем он это сделал?

Источник материала: ОНТ

Несколько месяцев назад похитили шестилетнюю американку Кайю Роуз. Как сообщается, это сделал родной отец девочки.

Кайя Роуз – одна из самых красивых девочек мира, согласно нескольким заграничным рейтингам. Ее внешность отличается от стандартной: смуглая кожа, выразительные глаза и кудрявые волосы. Благодаря такому яркому сочетанию на нее обратили внимание многие знатоки моды и красоты.



Фото: life24.pro

https://life24.pro/moda/284881496/

Отец малышки тоже не безызвестен. Майкл Беннетт, баскетболист NFL. Родители Кайи давно не живут вместе.

В Instagram создали страничку, на которой есть вся информация, касающаяся поисков Кайи Ройз. Кэти, мать девочки, рассказала там, что не знает, где искать свою малышку. И поэтому она устроила сбор средств для организации поисковой кампании.









Кэти очень переживает за свою дочку, так как не видела ее уже несколько месяцев. Но она уверена на 100%, что в похищении задействован отец Кайи. Больше информации на данный момент нет. Будем надеяться, что девочку вернут маме в целостности и сохранности.

Конечно, такие истории – не редкость. И к счастью, они почти всегда заканчиваются хорошо. Расскажем об одной из таких.

Хабаровчанка вернула из США семилетнюю дочь, которую отец увез за границу



Фото: 35photo.pro

Чуть больше года назад неприятная ситуация случилась с жительницей Хабаровска. Дочь Олеси похитил родной отец. Ситуация достаточно типична: мужчина красиво ухаживал, создавал «сказку» вокруг, но после рождения дочери стал грубым и нашел себе другую.

Разводиться Алексей не хотел, ему и так было хорошо. Но Олеся все-таки приняла волевое решение и развелась с ним, не обращая внимания на угрозы со стороны мужа. Он обещал отобрать дочку, посадить Олесю в психушку и многое другое. Он попытался реализовать свои слова в действие на суде, но у него ничего не вышло. По итогу Алексею разрешили забирать дочку три раза в неделю. Но мама была не против и более частых встреч дочки с отцом.



Фото: goodfon.ru

Когда Вике было 6 лет, отец забрал ее на очередную прогулку. Но в назначенное время дочка домой возвращена не была. И только через несколько дней Олеся узнала, что ее дочка уже в Корее с бывшем мужем. А потом он ее увез в Майами. И это все было сделано без согласия мамы, она ничего не подписывала. Алексей сам сделал новый загранпаспорт Вике, ссылаясь в паспортном столе на то, что старый паспорт был потерян.

И долгое время Алексей даже не давал общаться родной матери со своей дочкой. Олеся молила в своих постах хотя бы дать возможность услышать ее голос. Но решение Алексея не менялось. И тогда Олеся нашла адвокатов, которые помогли ей в этом деле. Лишь спустя полгода мама увидела свою дочку и забрала ее домой. На данный момент у них все хорошо.

По материалам сайта vesti.ru

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