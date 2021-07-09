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Автомобиль сбил 9-летнюю девочку на электросамокате в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Вечером в Минске автомобиль сбил 9-летнюю девочку на электросамокате,
Авария произошла 8 июля около 20:20. Водитель Mazda во дворе дома №10 по ул. Налибокской поворачивал налево и не заметил мужчину с 9-летней девочкой, которые ехали по проезжей части на электросамокате. Со слов водителя, обзор ему закрыл припаркованные автомобиль. Из-за чего и произошла авария.
Девочку с травмами доставили в больницу. По факту инцидента проводится проверка.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
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Вечером в Минске автомобиль сбил 9-летнюю девочку на электросамокате, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Авария произошла 8 июля около 20:20. Водитель Mazda во дворе дома...
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