Автомобиль сбил 9-летнюю девочку на электросамокате в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Вечером в Минске автомобиль сбил 9-летнюю девочку на электросамокате, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 8 июля около 20:20. Водитель Mazda во дворе дома №10 по ул. Налибокской поворачивал налево и не заметил мужчину с 9-летней девочкой, которые ехали по проезжей части на электросамокате. Со слов водителя, обзор ему закрыл припаркованные автомобиль. Из-за чего и произошла авария.

Девочку с травмами доставили в больницу. По факту инцидента проводится проверка.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

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