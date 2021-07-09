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В Александрии готовятся встречать друзей, организаторы обещают много премьер
Источник материала: ОНТ
Эстафета народных гуляний стартовала еще 6 июля, но кульминация – 10 июля. Александрия соберет друзей в Шкловском районе.
Подготовка к республиканскому празднику в разгаре. В этом году обещают много премьер. Караоке-концерт, танцы с роботами, почти полтора километра торговых рядов. Разнообразные площадки идейно объединит белорусский рушник – символ нынешнего праздника и народного единства.
Также в Александрии ждут обновленную трупу Купаловского театра. Впервые здесь зазвучит президентский оркестр. Насыщенный день завершит гала-концерт. В этом году с приставкой «народный».
Программу формировали по заявкам самих жителей Александрии. И чтобы ее увидели все желающие, даже те, кто не сможет приехать на берег Днепра, телеверсию концерта в эфире покажет наш телеканал.
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Эстафета народных гуляний стартовала еще 6 июля, но кульминация – 10 июля. Александрия соберет друзей в Шкловском районе. Подготовка к республиканскому празднику...
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