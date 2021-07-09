В Александрии готовятся встречать друзей, организаторы обещают много премьер

Источник материала: ОНТ

Эстафета народных гуляний стартовала еще 6 июля, но кульминация – 10 июля. Александрия соберет друзей в Шкловском районе.

Подготовка к республиканскому празднику в разгаре. В этом году обещают много премьер. Караоке-концерт, танцы с роботами, почти полтора километра торговых рядов. Разнообразные площадки идейно объединит белорусский рушник – символ нынешнего праздника и народного единства.

Также в Александрии ждут обновленную трупу Купаловского театра. Впервые здесь зазвучит президентский оркестр. Насыщенный день завершит гала-концерт. В этом году с приставкой «народный».

Программу формировали по заявкам самих жителей Александрии. И чтобы ее увидели все желающие, даже те, кто не сможет приехать на берег Днепра, телеверсию концерта в эфире покажет наш телеканал.

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