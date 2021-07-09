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Соблюдение врачебной тайны: пациентов белорусских медучреждений «обезличат»
Источник материала: ОНТ
Для сохранности данных пациентов больниц и поликлиник «обезличат».
Минздрав предложил соответствующую инструкцию, чтобы соблюсти врачебную тайну. Также это один из этапов защиты личной информации, когда медкарты будут храниться на интернет-платформе. В частности, «засекретят» фамилию, имя и отчество человека, паспортные данные, место жительства, фото пациента, профессиональную и информацию о причинах смерти.
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Для сохранности данных пациентов больниц и поликлиник «обезличат». Минздрав предложил соответствующую инструкцию, чтобы соблюсти врачебную тайну. Также это...
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