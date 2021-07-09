Соблюдение врачебной тайны: пациентов белорусских медучреждений «обезличат»

Источник материала: ОНТ

Для сохранности данных пациентов больниц и поликлиник «обезличат».

Минздрав предложил соответствующую инструкцию, чтобы соблюсти врачебную тайну. Также это один из этапов защиты личной информации, когда медкарты будут храниться на интернет-платформе. В частности, «засекретят» фамилию, имя и отчество человека, паспортные данные, место жительства, фото пациента, профессиональную и информацию о причинах смерти.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram